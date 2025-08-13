Brand in Metzinger Hotelzimmer sorgt für Großeinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Im Zimmer eines Hotels in der Reutlinger Straße ist es am Dienstagabend zum Ausbruch eines Brandes gekommen. Gegen 20.30 Uhr hatte der Brandalarm im Zimmer eines Hotelgastes, der sich zu diesem Zeitpunkt außer Haus befand, ausgelöst, worauf auch die übrigen Hotelgäste bis zum Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude verließen. Dort wurden sie vom Rettungsdienst betreut.

Die Feuerwehr, die mit zwölf Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, lüftete das Zimmer sowie den Flur und führte im Anschluss Messungen auf dem betroffenen Stockwerk durch. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einer eingesteckten Powerbank zum Ausbruch des Feuers geführt haben, das anschließend auf das Inventar übergriff.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Er dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Das betroffene Stockwerk war nicht mehr bewohnbar. Die dort untergebrachten Hotelgäste konnten andere Zimmer beziehen. Verletzt wurde niemand. Im Zuge des Einsatzes musste die Reutlinger Straße bis etwa 0.30 Uhr voll gesperrt werden.