Brand in Grafenberg: Matratze als Grillanzünder verwendet

Zum Brand einer Matratze in der Hofeinfahrt eines Wohngebäudes sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend in die Nürtinger Straße in Grafenberg ausgerückt. Gegen 18.13 Uhr waren die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand der Matratze, die unter einem Baum in der Einfahrt lag schnell löschen, sodass keine Gefahr für ein Übergreifen auf das Wohngebäude entstand.

Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Offenbar sollten Teile der Matratze als Grillanzünder von einer zum Haus gehörenden Person verwendet werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)