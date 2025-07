Brand in Gaststätte in der Reutlinger Karlstraße von Inhaberin gelöscht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Brand in einer Gaststätte in der Reutlinger Karlstraße sind die Einsatzkräfte am Dienstagmittag ausgerückt. Gegen zwölf Uhr hatte sich dort beim Anbraten heißes Öl entzündet und zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die wenig später mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten die Flammen von der Inhaberin bereits mit zwei Feuerlöschern gelöscht werden. Die Feuerwehr überprüfte danach die Löschmaßnahmen und durchlüftete die Gaststätte. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. (pol)