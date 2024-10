Bohrmaschinen-Akku gerät in Brand. Feuerwehr muss in Pfullingen löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem Brand in einer Garage sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Bergstraße ausgerückt. Gegen 19.40 Uhr war die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem ein Bohrmaschinen-Akku im Bereich einer Ladestation wohl infolge eines technischen Defekts in Brand geraten war.

Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Fahrzeugen vor Ort kam, löschte die Flammen und brachte den verbrannten Akku ins Freie. Neben diesem wurde durch den Brand auch umliegendes Inventar beschädigt. In der Garage kam es zudem zu Rußablagerungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (pol)