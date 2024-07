BMW kracht in Tübingen in Rettungswagen - Patient wird umgeladen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. An der Kreuzung Hölderlin-/Sigwartstraße ist es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Lenkerin eines Rettungswagens gegen 11 Uhr mit Sondersignal auf der Hölderlinstraße in Richtung Schnarrenberg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge überfuhr sie an der Kreuzung mit der Sigwartstraße eine rote Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden BMW kam.

Sowohl die Rettungswagen-Fahrerin als auch der BMW-Lenker wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein im Rettungswagen befindlicher Patient wurde von einem weiteren hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. Diese konnte kurz vor 14.30 Uhr geräumt werden. Bis dahin wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (pol)