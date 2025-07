BMW-Fahrerin verunglückt in Reutlingen - 15.200 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unachtsamkeit ist ersten Erkenntnissen zur Folge die Ursache für einen Verkehrsunfall, welcher sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße im Reutlinger Industriegebiet Mark-West ereignet hat. Gegen 1.10 Uhr befuhr eine 21-jährige BMW-Lenkerin mit ihrem Pkw die Ferdinand-Lassalle-Straße von Betzingen kommend und wollte nach links in die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße abbiegen.

Dabei kam sie von der Fahrbahn ab, fuhr etwa zehn Meter im Grünstreifen weiter und kollidierte in der Folge mit dem Zaun einer dortigen Firma. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden am Zaun wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Durch die Kollision wurde der BMW derart beschädigt, dass dieser von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Der Gesamtschaden am BMW beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (pol)