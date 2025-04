Blitzschutzanlage an Münsinger Schule beschädigt und teilweise gestohlen

Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild)

MÜNSINGEN. Unbekannte haben im Zeitraum vom 11. April bis 29. April die Blitzschutzanlage an einer Schule in der Schillerstraße beschädigt und teilweise entwendet. Das berichtet die Polizei. Bei dem nun erst festgestellten Schaden wurde durch die Täter ein Stück des zur Anlage gehörenden Metallstranges gewaltsam abgetrennt und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.