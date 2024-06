Bienen stechen Mann in Gönningen - Mit Auto gegen Mauer gefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

GÖNNINGEN. Schwer verletzt wurde ein Verkehrsteilnehmer am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen-Gönningen in der Hechinger Straße. Der 58-jährige Fahrer eines Suzuki Santana Jimny wurde während der Fahrt gegen 12.45 Uhr von mehreren Bienen gestochen. Er verlor aufgrund einer Allergie die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr ungebremst auf eine Mauer. Anwohner beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 EUR. (pol)