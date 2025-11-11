Betrunkenes Quartett auf zwei E-Rollern in Tübingen gestoppt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Gruppe von vier, zum Teil deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden E-Scooterfahrern haben Beamte des Polizeireviers Tübingen am frühen Dienstagmorgen angetroffen. Das Quartett war dabei kurz nach ein Uhr auf der Neckarbrücke in Richtung Mühlstraße unterwegs. Die Beamten stoppten daraufhin die vier jungen Männer im Alter von 20, 21 und 23 Jahren mit ihren Elektrokleinfahrzeugen.

Während gegen drei von ihnen wegen Atemalkoholwerten zwischen 0,5 und knapp einem Promille jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde, ergab dagegen der Vortest bei einem 20-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (pol)