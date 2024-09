Betrunkener Motorradfahrer in St. Johann schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-LONSINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Mann Freitagnacht in Bereich der Roßbrunnenstraße im Ortsteil Lonsingen zugezogen, als er mit einem Motorrad der Marke Harley verunglückt ist. Beim derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 23-jährige Besucher eines Festes war und hier in alkoholisiertem Zustand die Harley eines Freundes startete. Weiter führte der 23-Jährige mit dem Motorrad sogenannte Wheelies aus, indem er lediglich auf dem Hinterrad fuhr. Hierbei geriet sein linker Fuß zwischen Motorrad und Fahrbahn, wodurch er einige Meter mit dem Motorrad mitgeschleift wurde, bis die Harley zu Fall kam.

Offener Beinbruch

Das Kraftrad konnte jedoch durch anwesende Gäste abgefangen werden, sodass an diesem kein Sachschaden entstand. Der 23-Jährige selbst erlitt jedoch am linken Bein eine offene Fraktur und musste durch den Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik transportiert werden. Dort musste sich der verletzte 23-Jährige einer Blutprobe unterziehen, da er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Sein Führerschein wurde direkt im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Münsingen beschlagnahmt. (pol)