Betrunkene randaliert am Tübinger Bahnhof - Polizei bringt sie in eine Fachklinik

Tübingen. Beamte des Polizeireviers Tübingen mussten am Montagabend nach mehreren polizeilich relevanten Vorfällen eine Frau am Europaplatz in Gewahrsam nehmen. Die 24-Jährige war im Laufe des Tages mehrfach mit anderen Personen vor einem Einkaufsmarkt in Streit geraten. Bereits dort hatte sie von Polizeibeamten einen Platzverweis für den Bereich erhalten.

Nach weiteren Streitigkeiten am Bahnhof erhielt die Frau die Aufforderung, sich auch von dort fernzuhalten. Die sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv verhaltende und unter dem Einfluss von Alkohol sowie berauschender Substanzen stehende 24-Jährige kam der Anordnung nicht nach und ließ sich auch nicht mehr beruhigen, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Da die Frau auch psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde sie nach einer medizinischen Untersuchung schließlich in einer Fachklinik untergebracht. (pol)