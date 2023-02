Betrunkener verursacht Autounfall in Tübingen: Fußgänger mit schweren Verletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereiten Pkw, welche abgeschleppt werden mussten, ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Tübingen-Derendingen entstanden. Ein 26-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit einem Daimler Benz A-Klasse auf der Sieben-Höfe-Straße in Richtung Weinbergstraße unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit stieß dieser mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf zusammen, teilt die Polizei mit.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der VW Golf nach vorne über den Gehweg geschoben wurde. Ein zu diesem Zeitpunkt dort laufender 65-Jähriger Fußgänger wurde von dem Pkw VW Golf erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Bei dem 26-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, seinen Führerschein musste er abgeben. (pol)