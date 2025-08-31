Betrunkener versucht in Reutlingen Polizisten zu schlagen und zu beißen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für einen 55-jährigen Mann ist der Besuch des Reutlinger Weindorfs in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei zu Ende gegangen. Gegen 23.50 Uhr fiel der alkoholisierte 55-Jährige auf dem Weindorf durch sein aggressives Verhalten auf. Polizeibeamte des örtlichen Polizeireviers unterzogen den Mann daraufhin einer Personenkontrolle. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen konnte sich der Aggressor nicht beruhigen. Stattdessen ging er auf die eingesetzten Beamten los und versuchte sie zu schlagen, treten und zu beißen.

Als der Mann anschließend in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich auch gegen diese Maßnahme. Der 55-Jährige wurde schließlich in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Reutlingen verbracht. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pol)