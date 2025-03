Betrunkener spielt in Tübingen mit Softair-Pistole herum - Von Polizei aufgegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein betrunkener Mann wurde am Freitagnachmittag von der Polizei aufgegriffen, weil er zuvor mit einer scheinbar echten Waffe am Stadtgraben in Tübingen gesehen worden war. Wie Zeugen der Polizei meldeten, spielte der Verdächtige mit einer Pistole herum, ehe er sie in eine Tasche steckte und in einen Bus einstieg. Die Beamten hielten daraufhin den Bus an, durchsuchten den Betrunkenen und fanden eine Softair-Pistole, die der Mann bei sich trug. »Niemand wurde bedroht und es war keine Gefahrensituation«, betonte ein Sprecher der Polizei. Die Spielzeugwaffe wurde dem polizeibekannten Mann abgenommen. »Die Leute haben richtig reagiert, den Vorfall zu melden«, so der Pressesprecher. (GEA)