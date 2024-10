Betrunkener schlägt 34-Jährige in Tübingen zu Boden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein aggressiver 43-Jähriger musste am Mittwochnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der alkoholisierte Mann gegen 15.10 Uhr in der Karlstraße offenbar grundlos eine 34-Jährige angegangen, sie durch einen Schlag verletzt und zu Boden gezogen haben. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden waren, griffen ein und trennten den Tatverdächtigen von der Frau. Diese erlitt leichte Verletzungen. Sie benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Nachdem der 43-Jährige von den hinzugerufenen Polizeibeamten nach der Sachverhaltsaufnahme einen Platzverweis erhalten hatte, kehrte er nur kurz darauf zurück und wollte die 34-Jährige offenbar erneut angehen, was durch Zeugen jedoch verhindert werden konnte. Der wiederholt aggressive Mann musste daher von den Beamten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hierbei erlitt er augenscheinlich leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)