Betrunkener kippt auf Holzelfinger Steige mit dem Wagen um - Vollsperrung

LICHTENSTEIN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagabend von einem Pkw-Lenker auf der Holzelfinger Steige gefährdet wurden. Ein 60-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit einem Citroen Berlingo auf der L 387 von Unterhausen herkommend in Richtung Holzelfingen unterwegs. Hier fiel er bereits mehreren Zeugen auf, da er in Schlangenlinien fuhr und mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet.

Nach der langen Rechtskurve auf Höhe des Sportplatzes kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Steinmauer. Im weiteren Verlauf geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo der Citroen auf die linke Seite kippte. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 60-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Da er mutmaßlich unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Ersten Ermittlungen nach ist der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die Holzelfinger Steige bis kurz vor 20 Uhr gesperrt werden. (pol)