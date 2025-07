Betrunkener hält in Gammertingen Polizei auf Trab

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Ein 33-Jähriger hat in der Nacht zu Freitag in Gammertingen mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Zunächst war er wegen Bedrohungen und lautstarker Ruhestörung aufgefallen. Kurz nach dem ersten Einsatz versuchte der erheblich alkoholisierte Mann, eine Musikbox aus einer Garage zu stehlen, wurde dabei jedoch gestört und flüchtete. Auf seiner Flucht beschädigte er in der Mozartstraße mehrere geparkte Fahrzeuge und versuchte offenbar, ein Auto aufzubrechen. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten den 33-Jährigen jedoch wenig später in Gewahrsam nehmen. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands musste er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den Mann. (pol)