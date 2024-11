Betrunkener Fußgänger wird in Reutlingen angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein offensichtlich erheblich alkoholisierter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Der Mann lief kurz nach 17 Uhr an einer Omnibushaltestelle in der Sickenhäuser Straße auf die Fahrbahn, worauf es zur Kollision mit dem langsam fahrenden Nissan eines 39-Jährigen kam. Der Fußgänger fiel auf die Motorhaube des Wagens und anschließend auf den Asphalt. Mit einem Rettungswagen wurde er nachfolgend in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Verdachts auf eine Alkoholisierung des Verletzten wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Schaden am Nissan beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (pol)