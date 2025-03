Betrunkener Fahrer baut schweren Unfall bei Bad Sebastiansweiler: B27 zeitweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein mutmaßlich erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf der K6933 verursacht. Das berichtet die Polizei. Der 56-Jährige befuhr gegen 18.50 Uhr mit einem VW Polo die Kreisstraße von der B27 herkommend in Richtung Bad Sebastiansweiler. Hierbei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW X5 eines 45 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin ins Schleudern und blieben teilweise in den angrenzenden Straßengraben liegen. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Fahrer glücklicherweise unverletzt geblieben. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Autos musste die Strecke zwischen Bad Sebastiansweiler und der B27 zeitweise voll gesperrt werden. (pol)