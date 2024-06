Betrunkener droht Mitbewohner in Tübingen mit Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagabend ist es in Tübingen zwischen Hausbewohnern zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich gegen 19.30 Uhr ein 26-jähriger Bewohner aus der Brühlstraße persönlich beim Polizeirevier Tübingen, um eine Ruhestörung durch einen 19-jährigen Mitbewohner anzuzeigen.

Eine Polizeistreife begleitete den 26-Jährigen zu seiner Wohnadresse und konnte dort den stark alkoholisierten Mitbewohner im Garten feststellen. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung vor Ort verhielt sich der Störer aggressiv und bedrohte in Gegenwart der Streifenbesatzung den Anzeigeerstatter mit einem Messer. Der 19-Jährige konnte durch die Polizeibeamten dazu bewegt werden, das Messer abzulegen. Er musste jedoch aufgrund seines fortwährend aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Tübingen gebracht werden. Dort musste der junge Mann die Nacht in einer Zelle verbringen. Zudem muss er sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten. (pol)