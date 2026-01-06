Betrunkener Barbesucher rastet in Reutlingen aus - Betreiber verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nachdem in einer Bar in der Reutlinger Gartenstraße am frühen Dreikönigstag gegen 01.25 Uhr einem alkoholisierten 23-Jährigen kein weiterer Alkohol ausgeschenkt wurde, geriet dieser wohl in eine Art psychischen Ausnahmezustand, rannte aus der Bar, direkt auf die Straße vor den Pkw einer 22-Jährigen. Das berichtet die Polizei. Unvermittelt trat und schlug er gegen das Fahrzeug, welches hierbei beschädigt wurde.

Wutentbrannt rannte er zurück in die Bar und verhielt sich aggressiv gegenüber den Mitarbeitenden. Kurzerhand wurde er durch den 58-jährigen Betreiber der Bar und einem weiteren Mitarbeiter vor die Tür gesetzt. Hierbei wehrte er sich erheblich und verletzte dabei auch den Barbetreiber mittels einer Beißattacke in dessen Oberarm. Daraufhin konnte sich der 23-Jährige kurz losreißen, wurde allerdings sogleich durch den 31-jährigen Mitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hierbei zog sich der Aggressor ebenfalls Verletzungen zu. Mehrere Passanten wurden Zeugen des Vorfalls. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)