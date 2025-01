Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Deutlich alkoholisiert ist ein VW-Fahrer gewesen, der am Freitagabend in der Reutlinger Straße in Tübingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Der 56-Jährige fuhr gegen 20.50 Uhr auf der Reutlinger Straße und wollte an der Blauen Brücke nach links abbiegen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung erkannte er einen auf dem Linksabbiegestreifen verkehrsbedingt wartenden Skoda Octavia zu spät und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf das Fahrzeug eines 23-Jährigen auf.

Der Skoda war mit vier Personen besetzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch an der Unfallstelle einbehalten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden liegt bei schätzungsweise 8.000 Euro. (pol)