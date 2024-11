Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ganz erheblich alkoholisiert war ein 32-Jähriger, der am frühen Sonntagmorgen auf dem Achalmer Sträßle einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 00.10 Uhr mit seinem Pkw Ford Fiesta auf dem Achalmer Sträßle in Richtung Achalm unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und einen größeren Busch und kam letztlich mit seinem Pkw im Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Ölpumpe des Pkw Ford Fiesta beschädigt, so dass Betriebsstoffe in die dortige Grünfläche sickerten. Da bereits auf der Richard-Wagner-Straße / Achalmer Sträßle eine Ölspur festgestellt werden konnte, waren die Technischen Betriebsdienste Reutlingen und die Feuerwehr Reutlingen vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen.

Der Pkw Ford wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 32-Jährigen Fahrers ergab einen Atemalkoholwert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Sachschaden an dem Pkw Ford Fiesta wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für die Reinigung der Fahrbahn und eventuelle Abtragung des Erdreiches wird ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro beziffert. (pol)