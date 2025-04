Betrunkener Autofahrer verursacht bei Metzingen Unfall mit drei Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Drei verletzte Fahrzeuginsassen sowie ein Schaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B28 bei Metzingen. Dort war gegen 19.30 Uhr ein 22-Jähriger mit einem Opel Corsa in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs. Dieser geriet kurz vor der Anschlussstelle Metzingen-Ost von der linken auf die rechte Fahrspur und kollidierte seitlich mit einem BMW, den ein 25-Jähriger lenkte.

Der 22-jährige Unfallverursacher schleuderte im Anschluss mit seinem Wagen noch gegen die Leitplanken. Sowohl der BMW-Fahrer, als auch seine 22 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in Kliniken gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher deutliche Hinweise auf die Beeinflussung von Alkohol fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille.

Der 22-Jährige musste deshalb neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Die beiden schwerbeschädigten Autos wurden von Abschleppfirmen abtransportiert. Für die Unfallaufnahme und die umfangreichen Aufräumarbeiten, in die auch die Straßenmeisterei involviert war, musste die Bundesstraße in Richtung Bad Urach für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. (GEA)