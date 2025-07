Betrunkener Autofahrer streift geparktes Auto in Eningen: Führerschein weg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Nach einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag musste ein erheblich alkoholisierter 22-jähriger Autofahrer seinen Führerschein noch an der Unfallstelle abgeben. Der 22-Jährige beschädigte gegen 23.30 Uhr mit seinem Kleintransporter der Marke Peugeot in der Geißbergstraße, auf Höhe der Geißberghalle, einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat. Dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher in der Folge die Polizei verständigte. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Bei einem durchgeführten Alkoholtest konnten die Polizeibeamten bei dem 22-Jährigen schließlich einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille feststellen. Aufgrund dessen musste der Unfallverursacher neben einer Blutprobe auch direkt seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (pol)