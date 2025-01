Betrunkener Autofahrer flüchtet in Tübingen vor Polizeikontrolle

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mehreren Anzeigen sieht ein 44-Jähriger entgegen, der am Mittwochnachmittag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Eine Autofahrerin hatte gegen 14.15 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ihr ein in Schlangenlinien fahrender Opel auf der Derendinger Straße in Richtung Derendingen aufgefallen war.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Pkw wenig später in der Raichbergstraße kontrollieren. Als die Beamten an den Opel herantraten, der zunächst am Fahrbahnrand angehalten hatte, fuhr dieser unter Missachtung der Anhaltezeichen über die Weinbergstraße davon. In Kilchberg stoppte der Wagen in der Leutrumstraße. Dem aggressiven und alkoholisierten 44-jährigen Fahrer mussten mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte Handschließen angelegt werden.

Der Mann, der nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, wurde anschließend zur Abgabe einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht. Dort biss er einem der Beamten durch den Handschuh in den Finger. Der 44-Jährige wurde in der Folge zum Polizeirevier gebracht und musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. (pol)