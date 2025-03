Betrunkener attackiert Polizisten in Tübingen trotz Handschellen und verletzt ihn

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte hat sich am Mittwochnachmittag in der Karlstraße in Tübingen ereignet. Dort geriet laut Mitteilung der Polizei zunächst gegen 15.15 Uhr ein 42-Jähriger an einem Imbiss mit einem Mitarbeiter in verbale Streitigkeiten. Während des Konflikts stürzte der alkoholisierte Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Der verständigte Rettungsdienst wurde bei der medizinischen Behandlung und dem Verbringen des weiter aufgebrachten Verletzten in den Rettungswagen von einer Polizeistreife unterstützt. Kurzfristig mussten diesem dazu Handschließen angelegt werden.

Circa zwei Stunden später tauchte der 42-Jährige dann erneut vor dem Imbissgeschäft auf und verhielt sich wiederum sehr aggressiv, wobei er eine Glasflasche bedrohlich in der Hand hielt. Die wiederum alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich heftig und versuchte, auch noch mit angelegten Handschließen, mehrfach nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt.

Unter fortlaufenden Beleidigungen des Aggressors in Richtung der Beamten wurde dieser nach einer ärztlichen Untersuchung in die polizeiliche Gewahrsamseinrichtung gebracht, wo der Mann die Nacht verbrachte und ausnüchtern konnte. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von knapp drei Promille ergeben. (pol)