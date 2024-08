Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall in Sondelfingen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 071219423333 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, den eine mutmaßlich betrunkene Pkw-Lenkerin am Mittwochnachmittag in Sondelfingen verursacht hat. Die 42-Jährige befuhr mit einem Ford Mustang gegen 17.40 Uhr die Jusistraße von der Straße Hinter der Hopfenburg herkommend in Richtung Reutlinger Straße, berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu weit nach links. Eine entgegenkommende, 40 Jahre alte BMW-Lenkerin bremste daraufhin mit ihrem M4 bis zum Stillstand ab. Trotz des Bremsmanövers kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 42-Jährige fuhr im Anschluss zunächst weiter. Ihr Wagen konnte kurze Zeit später von der Polizei etwa 200 Meter entfernt angetroffen werden. Da die Unfallverursacherin merkbar unter Alkoholeinfluss stand, ein Test hatte einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergeben, musste sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. An den beiden Autos war ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei Männer, die in einem weißen Mercedes hinter dem Ford Mustang unterwegs waren, sich zu melden. (pol)