Betrunkene streiten sich an Tübinger Bussteig: Mann in Gewahrsam genommen

TÜBINGEN. Ein 29-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend an einem Bussteig am Europaplatz in Tübingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der augenscheinlich alkoholisierte 29-Jährige gegen 21.20 Uhr alleinbeteiligt am Bussteig gestürzt sein, berichtet die Polizei. Als ihm ein ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehender 61-Jähriger zu Hilfe kommen wollte, entwickelte sich Zeugenangaben zufolge ein Streitgespräch. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere versucht haben, mit seinem Rucksack in die Richtung des 61-Jährigen zu schlagen.

An einem Teppichmesser, das dabei aus dem Rucksack zu Boden gefallen war und der 61-Jährige an sich nehmen wollte, verletzte er sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Im anschließenden Gerangel blieben die beiden Männer nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht beim Polizeirevier Tübingen verbringen. Das Teppichmesser wurde sichergestellt.