Betrunkene mit E-Scooter auf B27 zwischen Tübingen und Kusterdingen unterwegs

TÜBINGEN. Eine alkoholisierte E-Scooter-Lenkerin musste am Sonntagabend, nach einer Fahrt mit dem Zweirad auf der Bundesstraße, eine Blutprobe abgeben. Das berichtet die Polizei. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 19.20 Uhr den auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Unterer Wert in Tübingen und Kusterdingen in Richtung Stuttgart fahrenden E-Scooter. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die dort fahrende 39-Jährige wenig später und brachte sie sowie ihr Zweirad zügig von der Bundesstraße.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Die 39-Jährige, die nach derzeitigem Kenntnisstand über keinen Führerschein verfügt, musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. (pol)