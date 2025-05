Betrunkene Frau fährt mit Auto in Reutlingen gegen Tiefgaragenschranke

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit dem frühen Freitagmorgen gegen eine 41-Jährige unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Frau versuchte gegen zwei Uhr mit ihrem Volvo aus einer Tiefgarage in der Oberen Wässere herauszufahren, berichtet die Polizei. Nachdem sie mit ihrem Wagen gegen die zu diesem Zeitpunkt verschlossene Ausfahrtsschranke geprallt war, verständigte ein Zeuge die Polizei.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme schnell fest, dass die Volvo-Lenkerin erheblich alkoholisiert war, woraufhin diese eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt und auch ihr Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Der Sachschaden an der Schrankenanlage und am Pkw beläuft sich auf rund 2.500 Euro. (pol)