Betrunkene Fahrerin kommt mit Auto bei St. Johann von der Straße ab

ST. JOHANN. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt gegen eine 22 -jährige Autofahrerin, nachdem diese erheblich alkoholisiert am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall zwischen Sankt Johann-Würtingen und Lonsingen verursacht hat. Die 22 -Jährige befuhr gegen 7.10 Uhr mit ihrem Pkw VW Golf die L 380 in Fahrtrichtung Würtingen und kam hier in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Hierbei geriet ihr VW Golf ins Schleudern und landete letztlich in einem Graben.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille festgestellt, was auch die Ursache für den Unfall gewesen sein dürfte. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden, wo sie sich aufgrund ihrer Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt.

Der Sachschaden an ihrem VW Golf wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt. Fremdschaden entstand trotz des Abkommens von der Fahrbahn nicht. (pol)