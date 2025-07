Betrunkene Autofahrerin kracht in Reutlingen in geparkte Autos und flieht zu Fuß

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine Frau nach einer Autofahrt unter Alkoholeinwirkung am frühen Freitagmorgen in Altenburg entgegen. Die 32-Jährige befuhr gegen zwei Uhr die Isarstraße und prallte mit ihrem Skoda zunächst gegen einen geparkten BWM, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor abgestellten VW Golf aufgeschoben wurde.

Zeugen konnten in der Folge beobachten, wie die Unfallverursacherin ihren Wagen verließ und zu Fuß flüchtete. Die verständigten Polizeibeamten konnten nach ersten Ermittlungen die 32-Jährige kurze Zeit später in der Nähe antreffen und zurück zur Unfallörtlichkeit bringen. Sie stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, was sich mittels Atemalkoholtest und dem Ergebnis von über 1,5 Promille bestätigte.

Im Anschluss musste die Frau nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch ihren Führerschein. Ihr total beschädigter Skoda wurde abgeschleppt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (pol)