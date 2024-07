Betrunken Unfall verursacht - drei Verletzte auf B27 bei Dußlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Am Samstagabend hat sich auf der Bundesstraße 27 zwischen der Ausfahrt Gomaringen und Tübingen-Derendingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei berichtet: Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW die B27 in Fahrtrichtung Tübingen auf der linken Fahrspur, als er in einer leichten Rechtskurve mit seinem Fahrzeugheck die Mittelleitplanke touchierte. Der BMW geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden VW einer 43-Jährigen.

In Folge des Aufpralls kamen der VW als auch das Fahrzeug des Unfallverursachers nach rechts von der Fahrbahn ab und dort in einer Wiese zum Endstand. Der Unfallverursacher, die Fahrerin des VWs und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 37-Jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde und er seinen Führerschein abgeben musste. Zwei weitere Pkw wurden durch Überfahren von Trümmerteilen beschädigt, sodass insgesamt Sachschaden von circa 70.000 Euro entstand. Der BMW und der VW mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Säuberung der Fahrbahn kam die Straßenmeisterei vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen bis 00.45 Uhr gesperrt. Der Rettungsdienst war mit vier, die Tübinger Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. (pol)