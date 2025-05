Betriebsunfall bei Firma in Bad Urach sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Betriebsunfall mit Produktionsmaterial hat am Freitagmittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Stuttgarter Straße geführt. Dort hatte gegen 13 Uhr ein Arbeiter in einem Industriebetrieb einen Behälter mit einem flüssigen Werkstoff transportiert, der als Gefahrgut eingestuft ist. Hierbei stürzte das Behältnis um und der Inhalt ergoss sich auf dem Werksgelände. Die alarmierten Einsatzkräfte waren daraufhin mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Der ausgelaufene Werkstoff konnte durch die Feuerwehr, die mit 79 Kräften im Einsatz war, eingesammelt und der betroffene Bereich gereinigt werden. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor. (pol)