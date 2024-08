Beteiligte widersprechen sich: Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nicht eindeutig geklärt ist bislang der Hergang eines Unfalls, welcher sich am Freitagvormittag gegen 11.50 Uhr in Metzingen hat. Das teilte die Polizei mit. Der 81 Jahre alte Fahrer eines Pkw Mercedes Benz befuhr die Nürtinger Straße in Richtung Stuttgarter Straße. An der Einmündung Bachstraße kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Pkw BMW eines 63-Jährigen. Den Angaben des Mercedes-Fahrers zu Folge sei der BMW von einem Parkplatz am Fahrbahnrand eingefahren und habe den Unfall verursacht.

Der BMW-Fahrer widersprach dieser Darstellung des Unfallhergangs und gab im Rahmen seiner Befragung an, dass er die Nürtinger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße befahren habe. Im Haltebereich der dortigen Ampel habe er verkehrsbedingt halten müssen. Beim Anfahren habe ihn der Fahrer des Mercedes überholt, wodurch es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen sei. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (pol)