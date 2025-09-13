Bei Zusammenstoß mit Motorrad in Tübingen: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein lebensgefährlich verletzter Fahrradfahrer ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der K6912 Höhe Tübingen-Pfrondorf ereignet hat. Gegen 16.20 Uhr befuhr der 85-jährige Trekkingradfahrer trotz Wartepflicht in den Kreuzungsbereich der K6912 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 55-jährigen Motorradfahrers, der das Fahrrad im vorderen Bereich erfasste. Der Radfahrer blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer kam ebenfalls zu Sturz und kam schwerverletzt im Straßengraben zur Endlage.

Beide Beteiligten wurden mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. Ein Sachverständiger wurde bezüglich eines Gutachtens zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Straßenmeisterei übernahm die Absperrung des Streckenabschnitts. Dieser war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. (pol)