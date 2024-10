Beinahe-Brand in Metzinger Wohnhaus: Bewohner heizt stillgelegten Kachelofen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In die Stuttgarter Straße in Metzingen sind Polizei und Feuerwehr am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie Rauch aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses drang und daraufhin den Notruf getätigt. Durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte im Gebäudeinneren ein völlig verrauchter Dachstuhl festgestellt werden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Bewohner des Hauses einen bereits stillgelegten Kachelofen angeheizt, dessen Schornstein nicht ins Freie führte, sodass sich der Rauch infolgedessen im Gebäudeinnere ausgebreitet hatte. Personen wurden nicht verletzt, ebenso entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr sorgte für die Entlüftung des Gebäudes.