Beim Einbau einer Wärmepumpe in Metzingen: Mann schwer verletzt

METZINGEN. Zwei Personen sind bei einem Arbeitsunfall in Metzingen am Dienstagnachmittag verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen 14.45 Uhr sollte auf einer Baustelle in der Carl-Zeiss-Straße eine Wärmepumpe mit Hilfe zweier Hubwagen in den dortigen Rohbau gebracht werden, wobei das Gerät zur Seite kippte. Dabei wurde ein 44-Jähriger, der beim Transport unterstützt hatte, zwischen der Heizung und einer Betonwand eingeklemmt. Der Mann konnte sich zwar selbstständig befreien, erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch schwere Verletzungen.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Ein weiterer Arbeiter war leicht verletzt worden. Er benötigte keine ärztliche Versorgung. (pol)