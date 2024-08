Bei Erpfingen von Auto angefahren: Schwer verletzter Radfahrer in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-ERPFINGEN. Nach einem Verkehrsunfall bei Sonnenbühl-Erpfingen musste am Montagnachmittag ein schwer verletzter Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das berichtet die Polizei. Eine 56-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einem VW Polo auf der Trochtelfinger Straße von Erpfingen herkommend unterwegs. Am Ortsende überholte die Frau mehrere Radfahrer und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden, 83 Jahre alten Pedelec-Lenker.

Durch den Zusammenstoß wurde der ältere Mann von seinem Fahrrad, über den Pkw hinweg in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Senior ins Krankenhaus geflogen. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße bis kurz vor 18.30 Uhr gesperrt werden. (pol)