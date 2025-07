Bei Waldarbeiten in Magolsheim von Gespann erfasst: 81-Jähriger schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Schwere Verletzungen hat ein 81 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Donnerstagabend bei privaten Waldarbeiten im Münsinger Teilort Magolsheim erlitten. Gegen 18 Uhr führten der Senior und ein Angehöriger Waldarbeiten in Verlängerung der Straße Brechstatt durch, als sich der auf einem abschüssigen Feldweg abgestellte, fahrerlose Traktor samt Anhänger in Bewegung setzte, rückwärts rollte und den 81-Jährigen erfasste. Daraufhin kippte das Gespann in einen rechts neben dem Feldweg befindlichen Graben. Der Senior wurde zwischen Traktorrad und Boden eingeklemmt.

Er wurde von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften anrückte, befreit und anschließend nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Gespann wurde von einem Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. In die verkehrspolizeilichen Ermittlungen insbesondere zur Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Gutachter einbezogen. (pol)