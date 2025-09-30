Bei Unfall auf der B27 am Tübinger Sudhaus mit zwei Verletzten fängt Auto Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B27 hat ein Verkehrsunfall mit Verletzten am Dienstagvormittag geführt. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 82 Jahre alter Mann mit einem Mercedes gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes beim Tübinger Sudhaus geriet er mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur, worauf es zur frontalen Kollision mit dem in Richtung Hechingen fahrenden BMW einer 22-Jährigen kam.

Der BMW drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Mercedes hingegen kam nach links von der Bundesstraße ab und stieß gegen die dortige Lärmschutzwand. Das Fahrzeug fing daraufhin Feuer, das auch auf die Schutzwand übergriff. Der Senior war noch vor dem Brandausbruch von Ersthelfern aus dem Auto gerettet worden. Er wurde mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die 22-Jährige erlitt wie bislang bekannt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus.

Der Schaden an den beiden Autos, die abgeschleppt wurden, dürfte sich insgesamt auf circa 20.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten, die auch ins Erdreich gelangt waren, mussten die Fahrbahn aufwändig gereinigt und die betroffene Erde abgebaggert werden. Zur Unfallstelle waren neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch die Straßenmeisterei sowie das Umweltamt ausgerückt. Die im Zuge des Verkehrsunfalls notwendige Vollsperrung der B27 konnte gegen 15.20 Uhr aufgehoben werden. (pol)