Bei Sonnenbühl: Auto fährt zu schnell über verendeten Fuchs und überschlägt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger am Sonntagabend auf der K6731 zwischen Melchingen und Willmandingen. Das berichtet die Polizei. Der Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Willmandingen unterwegs. Da er seine Geschwindigkeit nicht den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen angepasst hatte und zu schnell und zudem alkoholisiert unterwegs war, übersah er einen auf der Fahrbahn liegenden und bereits verendeten Fuchs. In der Folge kam er mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen, wo sich sein Wagen überschlug und im angrenzenden Maisacker zum Liegen kam.

Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen anschließend ins Krankenhaus. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,9 Promille, zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Ermittlungen zu seinem Führerschein dauern noch an. Sein Golf, an dem ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der angerichtete Flurschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (pol)