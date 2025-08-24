Bei Gartenarbeit: Mann setzt Hecke in Reutlingen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag ist es gegen 16.30 Uhr in der Rosenstraße zu einer fahrlässigen Brandstiftung gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen versuchte ein 58-Jahre alter Mann mithilfe eines Butangas-Brenners Unkraut zu beseitigen. Dabei setzte er allerdings auch eine Thuja-Hecke in Brand. Im weiteren Verlauf wurden Rollladen, Fenster und die Hauswand eines angrenzenden Hauses teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde ein geparkter Pkw, sowie ein abgestellter Kinderwagen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (pol)