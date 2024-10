Bei Gönningen Tier ausgewichen: Motorradfahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Am Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, hat sich auf der L383 zwischen Reutlingen und Reutlingen-Gönningen ein Verkehrsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein 21-jähriger Lenker eines Kraftrads der Marke Ducati befuhr die L383 in Richtung Gönningen. Weil er eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen sei, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam folglich alleinbeteiligt zu Fall. Der 21-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem nicht mehr fahrbereiten Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (pol)