Bei Auffahrunfall in Reutlingen fliegt auf: Verursacher ohne Führerschein unterwegs

REUTLINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Peter-Rosegger-Straße in Reutlingen hat sich ein Pkw-Lenker leichte Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem Seat Leon die Peter-Rosegger-Straße in Richtung Alteburgstraße und wollte nach rechts in eine Tankstelle einbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 31-Jähriger mit seinem Ford Focus zu spät und fuhr auf das Heck des Seat auf.

Der 37-jährige Seat-Lenker wurde dabei leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Der 31-jährige Unfallverursacher gab im Rahmen der Unfallaufnahme den Beamten gegenüber zunächst an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass dieser gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (pol)