B312 zwischen Oberstetten und Pfronstetten: Radlerin von Motorrad angefahren

PFRONSTETTEN. Eine Verletzte und ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 1.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag auf der B312 zwischen Oberstetten und Pfronstetten ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 16.45 Uhr wollte die 29-jährige Fahrradfahrerin von der B312 nach links auf einen Feldweg abbiegen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad kam, welches zum Überholen angesetzt hatte. Die Fahrradfahrerin kam hierdurch zu Fall und verletzte sich am Bein, wonach sie vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert wurde. Der 59-jährige Fahrer der Yamaha sowie dessen gleichaltrige Sozia blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt fortsetzen. (pol)