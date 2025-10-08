Büromaterial entzündet: Brand in Reutlinger Keller

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine schwarze Rauchentwicklung, ausgehend vom Kellergeschoss eines Reihenhauses in der Reutlinger Storlachstraße, hat am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass das auf einem Küchenherd abgelegte Büromaterial in Brand geraten war. Eine 39-jährige Bewohnerin wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (pol)