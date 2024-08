Böller in Zigarettenautomat in Pliezhausen gezündet: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Mittwoch in Pliezhausen zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Zeugen hatten gegen 3.50 Uhr explosionsartige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen konnte im Bereich der Einmündung Baumsatzstraße/Lichtensteinstraße ein leicht beschädigter Zigarettenautomat festgestellt werden, in dessen Ausgabeschacht offenbar ein Böller gezündet worden war. Zigaretten und Bargeld blieben unangetastet, berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen in Tatortnähe zum fraglichen Zeitpunkt Motorroller-Geräusche zu hören gewesen sein. Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen oder sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0712196110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden.