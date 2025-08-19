Autounfall mit hohem Schaden in Tübingen: Wer hatte grün?

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag in Tübingen an der Einmündung Französisches Viertel/Reutlinger Straße ereignet hat. Ein 41-Jähriger war gegen neun Uhr mit einem Porsche Carrera vom Französischen Viertel aus nach links auf die Reutlinger Straße eingebogen, berichtet die Polizei. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Mercedes C-Klasse eines 53-Jährigen, der die Reutlinger Straße in Richtung Reutlingen befuhr. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Nachdem der Mercedes angefangen hatte zu qualmen, musste auch die Feuerwehr vor Ort kommen und die Batterie des Wagens abklemmen.

Die Straße war gegen 10.30 Uhr geräumt. Beide Unfallbeteiligten gaben an, jeweils bei Grün in die ampelgeregelte Einmündung eingefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)